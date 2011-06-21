Вийшло у світ видання «Львівщина релігійна»

Львів. 21 червня. УНІАН. За сприяння Головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА з нагоди 20-ої річниці Незалежності України видано інформаційно-статистичне видання «Львівщина релігійна».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, цпорядники довідника – Роман Кураш та Устим Хаварівський.

Новинкою видання є аналіз динаміки кількісного зростання релігійних організацій області (1992-2010); розгляд етапів інституціонального розвитку Державного органу України у справах релігій (1722-2010); розміщення витягів законодавства про юридичні особи, подання методичних матеріалів з питань реєстрації статутів релігійних громад (перелік документів, вимоги до змісту установчих документів, зразки заяв), з питань передачі культових споруд, питань офіційних погоджень канонічної діяльності іноземних громадян, інших видів заяв та ін.

Збірник також містить статистичні дані про кількість релігійних організацій та сакральних споруд області, про кількість релігійних громад за конфесіями у районах та містах обласного значення, із додатком діаграм (на 01.01.2011 року).

Нагадаємо, це третє подібне видання структурного підрозділу з питань релігій Львівської обласної державної адміністрації. Перше «Конфесійна карта Львівщини» побачило світ ще у 1997 році, друге «Львівщина конфесійна» вийшло у 2006 році.