На львівському стадіоні встановлюють дренаж поля
12:12, 21 червня 2011Львів
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Та огорожу трибун другого ярусу
Львів. 21 червня. УНІАН. Зараз на стадіоні Євро-2012 у Львові встановлюють огорожу трибун другого ярусу, влаштовують дренаж поля. Про це заявив керівника проекту з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Олександра Кирилова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у Львові».
Окрім цього, за словами Олександра Кирилова, на стадіоні закінчують спорудження пожежних резервуарів та насосної станції.
Нагадаємо, відкриття стадіону до Євро-2012 у Львові заплановано в жовтні 2011 року. Додамо, що з квітня 2010 року стадіон будує донецька фірма "Альтком".
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