На львівському стадіоні встановлюють дренаж поля

Львів. 21 червня. УНІАН. Зараз на стадіоні Євро-2012 у Львові встановлюють огорожу трибун другого ярусу, влаштовують дренаж поля. Про це заявив керівника проекту з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Олександра Кирилова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у Львові».

Окрім цього, за словами Олександра Кирилова, на стадіоні закінчують спорудження пожежних резервуарів та насосної станції.

Нагадаємо, відкриття стадіону до Євро-2012 у Львові заплановано в жовтні 2011 року. Додамо, що з квітня 2010 року стадіон будує донецька фірма "Альтком".