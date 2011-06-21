На Львівщині викрито 4 підпільні цехи з виробництва алкоголю

Львів. 21 червня. УНІАН. З початку року працівники податкової міліції Львівської області викрили 131 злочин, 64 кримінальні справи скеровано до суду. Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

За кримінальними справами щодо ухилення від сплати податків, які викрила податкова міліція, збитки, нанесені державі, становлять близько 48,5 млн грн, з яких відшкодовано близько 23,7 млн грн.

Спільно з іншими структурними підрозділами ДПА у Львівській області до Державного бюджету мобілізовано понад 35 млн грн.

З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на близько 12,2 млн грн.

Виявлено 4 підпільні цехи з нелегального виробництва фальсифікованої алкогольної продукції.