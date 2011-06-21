Цимбалюк привітав львівських митників із професійним святом

Львів. 21 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав працівників Львівської митниці із професійним святом – Днем митної служби України та вручив почесні грамоти облдержадміністрації.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Голова ОДА наголосив, що Львівська митниця змужніла і стала відомством європейського зразка: «Від роботи митниці залежить враження гостей, які мають честь хоч раз перебувати у нашій державі. Крім того, митниця суттєво збільшила надходження до державного бюджету України».

Окрім цього, М.Цимбалюк у вітальному слові відзначив, що із кожним роком митниця демонструє прогрес у роботі, покращенні стосунків із підприємцями, тож подякував митникам за самовіддану працю на благо України й побажав миру, добра, сімейного благополуччя, гордості за честь представляти державу на кордонах України, успіху та вдячних клієнтів, які перетинають кордон.

Згідно із розпорядженням голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюк від 21 червня № 558 працівників митниці нагороджено почесними грамотами облдержадміністрації.

Нагадаємо, День митної служби України відзначається щорічно 25 червня у день прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону про митну справу в Україні.