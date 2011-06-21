Підприємцям Львівщини відшкодовано ПДВ на 145 млн. грн.

Львів. 21 червня. УНІАН. За п’ять місяці цього року суб'єктами господарської діяльності Львівської області заявлено до відшкодування суми податку на додану вартість в розмірі 229,3 млн. грн., в тому числі заявлено на рахунок платника в банку – 187,7 млн. грн., в рахунок майбутніх платежів – 41,5 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Середньомісячні заявки бюджетного відшкодування склали 37,6 млн. грн., що є меншим від середньомісячних заявок аналогічного періоду минулого року на 1,5 млн. грн. Сума заявок в цьому році зменшилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 7,5 млн. грн.

За вказаний період суб'єктам господарської діяльності області відшкодовано податку на додану вартість в сумі 144,5 млн. грн., в тому числі відшкодовано податок на додану вартість на рахунок платника в банку – 105,1 млн. грн., в рахунок погашення платежів з ПДВ – 39,4 млн. грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відшкодування ПДВ на рахунки платників зросло на 85,7 млн. грн., або на 44,2% (від 19,4 млн. грн. в 2010 році до 105,1 млн. грн. в поточному році).

У 2011 році Податковим кодексом України введено автоматичне відшкодування ПДВ. По податкових деклараціях за січень 2011 року по Львівській області підпало під автоматичне відшкодування 2 платники, якими заявлено до відшкодування 0,6 млн. грн. податку на додану вартість, що становить 1,2% від всіх заявок.

Однак, внаслідок проведеної роботи з платниками податків, вже по податкових деклараціях за квітень 2011 року по Львівській області підпало під автоматичне відшкодування 9 платників, якими заявлено до відшкодування 6,2 млн. грн. податку на додану вартість, що становить 12,4% від всіх заявок.