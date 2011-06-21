У Львові підпалили багатоповерхівку

Львів. 21 червня. УНІАН. Сьогодні близько 4.30 у Львові на вулиці Патона, 4/2 у підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа. На місці події, рятувальники зіткнулися із серйозною проблемою, оскільки крім сміття у підвалі загорілися силові електрокабелі загальною довжиною 125 погонних метрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Пожежники працювали у спеціальних захисних дихальних апаратах. Дим із підвалу поширився по всьому під’їзді і спричинив паніку серед жителів. Щоб евакуювати двох осіб рятувальникам довелося приставляти драбину у вікно третього поверху.

Гасили цю пожежу майже годину. Збитки від неї становлять 10 000 грн. Як зазначили у обласному МНС, причиною загоряння стало занесення джерела запалювання ззовні з ознаками спеціальної підготовки події.