На Львівщині проведуть Форум шкіл імені Івана Франка

Львів. 21 червня. УНІАН. У Львівській області розроблено заходи щодо відзначення 155-річчя від дня народження Івана Франка. План заходів розробляло Головне управління освіти і науки Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Зокрема, розроблено екскурсійні маршрути для учнівської молоді «Шляхами життя і творчості І.Франка», «На батьківщину Івана Франка-село Нагуєвичі», на гору Путище, до пам’ятника Захарові Беркуту, «І.Франко на Гуцульщині», «Стежками І.Франка навколо Львова», «Шляхами І.Франка: до скель Урича», «І.Франко і Львів».

У серпні 2011 року буде проведено Форум шкіл імені Івана Франка. У вересні 2011 року планується сходження туристських груп учнівської молоді навчальних закладів області на гору Путище Сколівського району до пам’ятника Захару Беркуту та на гору Високий Верх Сколівського району.

З метою вивчення творчої спадщини Івана Франка серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів буде проведено конкурси: малюнка та виставка „Герої творів І.Франка”, конкурс серед учнівської молоді та педагогічних працівників на краще виконання пісень на слова І. Франка, читців поезії Івана Франка на релігійну тематику „Він свого Бога мав”, конкурс на краще виконання поезії Івана Франка.

Заплановано також організоване відвідування вистав учнівською молоддю за творами І.Франка, екскурсії в музеї Івана Франка: м. Львова, с. Нагуєвичі Дрогобицького району.