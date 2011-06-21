На Львівщині зараз оздоровлюється майже 60 тис. дітей

Львів. 21 червня. УНІАН. Учора, 20 червня, у Львівській ОДА провели робочу нараду з керівниками структурних підрозділів ОДА під головуванням заступника голови – керівника апарату Ольги Гузар.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На нараді, зокрема, обговорювалися питання про виконавську дисципліну, про наповнення сайту облдержадміністрації та про оздоровлення дітей.

Підсумовуючи нараду, Ольга Гузар дала доручення керівникам структурних підрозділів ОДА постійно підвищувати вимогливість і рівень персональної відповідальності посадових осіб усіх рівнів за якість і своєчасність виконання поставлених у розпорядчих документах завдань, забезпечити чітке дотримання вимог Регламенту роботи обласної державної адміністрації щодо термінів розгляду надісланих до виконання розпорядчих документів та доручень, оперативного проходження, доведення до безпосередніх виконавців та своєчасного інформування про стан їх виконання та ін.

На даний час відкрито діяльність 692 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, де оздоровлюється та відпочиває 59709 дітей. Зокрема, в 9 дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на 21 день оздоровлюються 1109 дітей, в 11 санаторіях області оздоровлюється і приймають послуги з лікування 2343 дітей, а у 669 пришкільних таборах – відпочиває 56257 дітей.

З метою забезпечення якісного процесу оздоровлення та відпочинку дітей управління у справах сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації продовжує скерування організованих груп дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячі позаміські заклади, дитячі заклади санаторного типу, санаторії та дитячі центри. З 20 червня розпочалися заїзди дітей на ІІ-у зміну. Всього на другий заїзд скеровується 562 дитини.