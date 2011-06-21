У Львові пасажири маршрутки обікрали водія

Львів. 21 червня. УНІАН. До Сихівського райвідділу міліції Львова із заявою про крадіжку грошей звернувся 42-річний житель Пустомитівського району області, який працює водієм маршрутного таксі у Львові.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повідомив, що 18 червня, о 15.00, під час того як він слідував по проспекту Червоної Калини у Львові невідомі викрали з салону маршрутного таксі гроші (виручку) в сумі 370 грн.

Вжитими заходами, правоохоронці затримали за крадіжку двох безробітних 25-річних мешканців Львова.

Речові докази – вилучено.