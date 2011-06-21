Львівщина готова розмістити понад 35 тисяч єврофанів

Львів. 21 червня. УНІАН Головним оператором УЄФА з розміщення компанією TUI Travel на початок червня 2011 року було законтрактовано 790 п’ятизіркових, 1368 чотиризіркових та 671 тризіркових номерів для розміщення офіційних гостей Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у Інформаційному центрі «Україна-2012».

Окрім цього, TUI Travel підписала двосторонні договори з готелями, які не включені до Державної цільової програми з підготовки України до Євро. Ці засоби розміщення загалом складають 135 номерів у п’яти-, 353 – у чотирьох- та 909 номерів у тризіркових готелях.

Поряд з цим, для розміщення вболівальників можуть бути використані: у Львові – 99 закладів розміщення загальною кількістю номерів – 5689, що готові розмістити 14812 осіб. В свою чергу, в Львівській області 274 заклади з кількістю номерів у 10614 готові розмістити 21957 єврофанів.