Суд заборонив проведення заходів 22 червня у Львові

Львів. 21 червня. УНІАН. Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону проведення 22 червня у Львові будь-яких масових заходів, крім офіційних, які передбачені розпорядженням міського голови Львова, ОДА та обласної ради.

Про це повідомив УНІАН голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан Кошулинський.



Нагадаємо, 20 червня Львівська міська рада підготувала позов до суду, аби заборонити заходи 22 червня. Як повідомила начальник юридичного управління Гелена Пайонкевич, позов скеровано, оскільки міська рада отримала дві заявки на проведення заходів у Львові 22 червня у однаковий час і одному місці.

Перші заявки надійшли від Комітету «Євреї проти антисемітизму» та громадської організації «Євреї проти Гурвіца», а також громадської організації «Сокіл». Загалом у справі розглядали заявки 9 організацій та об’єднань: організація «Євреї проти антисемітизму», організація «Сокіл», ЛОО ПП «Наша Україна», ЛОО ПП «Українська національна асамблея», ВГО «Руський рух України», Львівське міське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, ЛОО ПП «Україна соборна», ВГО «За Україну, Білорусь і Росію», Партія Сталіна.