У Львові «Ауді»,« БМВ» та «Опель» не розминулися на дорозі

Львів. 22 червня. УНІАН. У Львові на вул. Личаківській,110 зіткнулись три авто - «Ауді Q-7», «БМВ-320» та «Опель-Мовано». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

У результаті ДТП 50-річний водій автомобіля «Ауді Q-7» отримав тілесні ушкодження. Після огляду лікарями чоловіка відпустили додому.

Крім того, тілесні ушкодження отримала також 37-річна жінка-водій автомобіля «БМВ-320». Жінку було госпіталізовано у 8-му лікарню міста Львова.

За цим фактом ДТП триває перевірка. Обставини ДТП з’ясовуються.