Цимбалюк: Держслужбовці ставлять інтереси держави вище своїх

Львів. 23 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів урочисті збори, присвячені Дню державної служби України та привітав працівників ОДА та РДА із професійним святом.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У вітальному слові до колег М.Цимбалюк зазначив, що державна служба завжди була почесною, а за часів Незалежності України набула нового змісту: «Державні службовці усі знання віддають державі та служінню нашим громадянам, і саме від нашого професіоналізму та відданості роботі формується враження людей про державу загалом».

Голова ОДА наголосив, що Президент України Віктор Янукович звертає особливу увагу на оновлення еліти працівників державної служби, адже кращі із кращих, високоінтелектуальні, віддані державним інтересам працівники зможуть якомога якісніше працювати на благо та розвиток нашої держави.

Михайло Цимбалюк також наголосив, що значна кількість працівників Львівської облдержадміністрації уже здобула або здобуває другу вищу освіту, а у органах влади області працюють шість докторів наук, низка кандидатів наук, професорів: «Вимоги до працівників державної служби України надзвичайно високі: компетентність у багатьох галузях, знання іноземних мов, відданість державі та вміння своїм прикладом показувати приклад для молодого покоління, представники якого також все більше хочуть працювати на благо України».

Відтак, М.Цимбалюк вручив працівникам облдержадміністрації та райдержадміністрацій 3 грамоти Головного управління Держслужби України, 9 подяк голови облдержадміністрації, 4 ексклюзивні годинники від голови облдержадміністрації, 4 почесні грамоти та грошові винагороди, 8 грошових винагород та один цінний подарунок.

Вітаючи нагороджених, М.Цимбалюк наголосив, що вони є прикладом для своїх колег, адже добросовісно виконують свої професійні обов’язки, ставлять державні інтереси вище своїх особистих, часто не рахуються із особистим часом й самовіддано працюють на покращення соціально-економічного стану жителів Львівщини.

М.Цимбалюк також відзначив, що після проведення адміністративної реформи заробітні плати державних службовців будуть суттєво підвищені.