На Львівщині пройшли проміжні вибори депутатів місцевих рад

У двох районах

Львів. 4 липня. УНІАН. 3 липня у Буському та Сокальському районах Львівської області відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА. Відтак, депутатом Яблунівської сільської ради Буського району обрано Гарасимів Галину Романівну (позапартійна), за яку проголосували 97,1 % виборців. Депутатом Хоробрівської сільської ради Сокальського району обрано Вараницю Зіновія Мирославовича (позапартійний), за якого проголосували 100% виборців.

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