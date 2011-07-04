На Львівщині пройшли проміжні вибори депутатів місцевих рад
11:43, 04 липня 2011Львів
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У двох районах
Львів. 4 липня. УНІАН. 3 липня у Буському та Сокальському районах Львівської області відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
Відтак, депутатом Яблунівської сільської ради Буського району обрано Гарасимів Галину Романівну (позапартійна), за яку проголосували 97,1 % виборців.
Депутатом Хоробрівської сільської ради Сокальського району обрано Вараницю Зіновія Мирославовича (позапартійний), за якого проголосували 100% виборців.
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