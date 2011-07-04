Має бути єдина позиція щодо збуту сільгосппродукції, - Цимбалюк

Львів. 4 липня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк закликав виробити єдину позицію щодо збуту сільськогосподарської продукції. Про це він заявив під час селекторної наради з головами РДА, головами райрад та міськими головами міст обласного значення за участю керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та керівників структурних підрозділів ОДА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

В.о. начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Михайло Кучеренко доповів про підведення підсумків роботи агропромислового комплексу за 1-ше півріччя 2011 року та стан підготовки до жнив. Він, зокрема зазначив, що загальна посівна площа під урожай поточного року становить 562,1 тис. га. До попереднього року загальна посівна площа сільськогосподарських культур зросла на 22,1 тис. га, або на 4,1%. До попереднього року виробництво (реалізація) м’яса худоби і птиці зросло на 3,7%, а молока, яєць – зменшилося. Також М. Кучеренко зупинився на питаннях стану підготовки області до жнив. Так, загальна площа до збирання складає 305,0 тис. га, а техніка готова на 96,6%. Він додав, що на сьогодні готові 16 зернових складів, а початок жнив прогнозується на 18-22 липня.

Вислухавши доповідь, М. Цимбалюк наголосив на тому, що питання використання посівних площ головне управління агропромислового розвитку повинно узгоджувати з районами. Також він звернув увагу на необхідності створення крупнотоварних ферм, де можна буде контролювати і кількість поголів’я, і якість продукції.

Заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Ольга Худюк інформувала про стан оснащення приладами обліку води і теплової енергії житлового фонду та об’єктів водо- і теплопостачання та стан розрахунків усіх категорій споживачів за спожитий газ. За словами О. Худюк, у населених пунктах області експлуатується 297 комунальних котелень, на яких встановлено 79 лічильників теплової енергії (26,6%), а для забезпечення повного обліку виробленої теплової енергії необхідно встановити ще 395 приладів обліку. 5,5% житлових будинків оснащено лічильниками холодної води, 15,3% - гарячої, 59,6% - теплової енергії. Станом на 30 червня 2011 року рівень оплати спожитого природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики з початку року становить 82,6%, сума заборгованості –73,9 млн. грн., а за період опалювального сезону 2010/11 року та січня – червня 2011 року рівень розрахунків становить – 70,1%, сума заборгованості –208,0 млн. гривень.

М. Цимбалюк, звертаючись до керівництва районів та міст, дав вказівку вжити заходів щодо покращення ситуації з оплати за спожитий газ. «Треба заохочувати населення встановлювати прилади для обліку води. Для вивчення ситуації буде створена робоча група», - зазначив він.

Також голова Львівської ОДА звернув увагу на необхідності дотримання вимог експлуатації водних об’єктів з метою запобігання нещасних випадків, а також дав вказівку головам райдержадміністрацій приділити належну увагу забезпеченню готовності шкіл до нового навчального року.