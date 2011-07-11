Чиновники «заробили» на спортивному майданчику 98 тис. грн.

Львів. 11 липня. УНІАН. У Львівській області викрито службових осіб однієї з міськрад, які в 2008 та 2009 роках завищили вартість виконаних робіт з капітального ремонту спортивного майданчика. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За повідомленням правоохоронців, своїми вчинками службовці завдали збитків державі на 98,4 тис. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).