Проти чиновника-хабарника на Львівщині порушено справу

Львів. 13 липня. УНІАН. Органи прокуратури Львівської області порушили чергову кримінальну справу за фактом вимагання та одержання хабара стосовно одного із заступників міського голови Дрогобицького району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Кримінальну справу 8 липня порушила Дрогобицька міжрайонна прокуратура Львівської області за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, та поєднане з вимаганням).

Встановлено, що посадовець за видачу дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з торгівлею хлібобулочними виробами, протягом червня-липня 2011 року вимагав та одержав від приватного підприємця хабар в розмірі 800 доларів США.

Під час одержання суми хабара останнього викрито працівниками органів внутрішніх справ Львівської області.

На даний час, заступника міського голови затримано в порядку ст. 115 КПК України, до суду скеровано подання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство у кримінальній справі триває.