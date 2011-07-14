У Львові затримано п’яного молодика на «Ауді»

Львів. 14 липня. УНІАН. У Львові інспектори ДАІ затримали 17-річного нетверезого молодика, який їздив за кермом «Ауді». Інцидент стався на вулиці Княгині Ольги (біля аквапарку).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, побачивши інспекторів ДАІ, водій автомобіля збільшив швидкість та почав утікати.

Невдовзі порушника було затримано. Інспектори ДАІ встановили, що за кермом цього транспортного засобу перебував 17-річний львів’янин, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Жодних документів при собі хлопець не мав.

Крім того, у салоні автомобіля знаходилися пасажири – 15-річний, 16-річний і двоє 17-річних жителів міста Львова. Водія автомобіля було скеровано на експертизу, яка встановила, що він їздив, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Згодом водія та пасажирів було доставлено у Франківський райвідділ міліції.