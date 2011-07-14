На терміналі МА "Львів" змонтували два ескалатори

Львів. 14 липня. УНІАН. На будівництві нового терміналу МА «Львів» встановили перші два ескалатори. Про це УНІАН повідомили у ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Загалом термінал буде оснащений 14 ескалаторами, які завезли з Іспанії наприкінці червня. На початку жовтня будівельники змонтують ескалатор, що з’єднуватиме залу очікування з VIP-ложею, для пасажирів міжнародних рейсів.

«Усі ескалатори дублюються ліфтами, тобто людина може скористатися або ліфтом, або ж ескалатором в залежності від потреб», - повідомив директор з розвитку аеропорту ДП «Західінфрапроект» Микола Магасевич.



Водночас на початку липня розпочався монтаж обладнання багажного відділення.

Через тиждень там мають встановити стрічки по яких буде рухатись багаж пасажирів. На сьогодні ж усі будівельні роботи здійснені, а також впроваджені інженерні мережі. «Наразі будівельники закінчують влаштовувати підлогу в багажному відділенні, а після закінчення монтуватимуть усі стрічки», - зазначив Магасевич. Після встановлення «стрічок», фахівці монтуватимуть автоматику і здійснять пусконалагоджувальні роботи.

Повний комплекс робіт з влаштування ескалаторів і обладнання багажного відділення будівельники завершать у жовтні 2011 року.