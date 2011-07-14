Могильов пропонує не карати за дрібний наркобізнес

Київ. 14 липня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов виступає за скасування кримінальної відповідальності за дрібні злочини, пов'язані зі збутом невеликих партій наркотиків.

Про це він повідомив на брифінгу, пишуть Українські новини.

"(Начальникові Головного слідчого управління МВС Василю Фариннику) даю доручення - нам потрібно вносити зміни в законодавство по декриміналізації цих невеликих злочинів, пов'язаних з наркозбутом", - сказав він.

При цьому Могильов підкреслив, що зараз найчастіше співробітники міліції підвищують показники боротьби зі злочинністю шляхом затримки наркозалежних, що перевозять невеликі дози наркотичних речовин для власного споживання, у той час як, на його думку, особливу увагу необхідно сконцентрувати на боротьбі з великими наркозбувачами.

Як повідомлялося, у квітні президент Віктор Янукович закликав СБУ і Міністерство внутрішніх справ у найкоротший термін надати йому пропозиції і програми дій по боротьбі з наркоторгівлею.

У червні Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, отрутних і сильнодіючих ліків і одурманюючих засобів.

Українська правда