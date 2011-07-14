На Львівщині міліціонер скоїв наїзд на 7-річну дівчинку

Львівська область 14 липня. УНІАН. На Львівщині під час ДТП трагічно загинула 7-річна жителька Черкаської області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 13 липня, на вулиці Івана Франка у місті Моршині, водій іномарки скоїв наїзд на дівчинку-пішохода 2004 р.н., яка перебігала дорогу у невстановленому місці.

Від отриманих травм дитина померла в реанімаційному відділенні лікарні.

За інформацією джерела, дівчинка перебувала на відпочинку у своєї бабусі до якої приїхала з Черкаської області.

Як було встановлено, за кермом автомобіля перебував капітан міліції, працівник одного з райвідділів міліції Львівщини. На час скоєння ДТП міліціонер перебував у черговій відпустці.

Ведеться слідство.