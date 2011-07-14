«!ФЕСТ» - партнер волонтерської програми УЄФА до Євро-2012

Львів. 14 липня. УНІАН. «!ФЕСТ» став ексклюзивним партнером офіційної волонтерської програми УЄФА до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у компанії, згідно з домовленостями, досягнутими із Місцевим організаційним комітетом Євро-2012 в Україні, ТзОВ «Мережа концептуальних авторських ресторанів «!ФЕСТ» є ексклюзивним партнером офіційної волонтерської програми УЄФА до Євро-2012 у м. Львові.

Відтак, у закладах мережі «!ФЕСТ» можна отримати друковану продукцію із детальною інформацією про те, як офіційно зареєструватись волонтером УЄФА (довідники розміщені на столах для відвідувачів ресторанів). До 30 вересня 2011 року всі охочі мають змогу стати волонтерами ЄВРО-2012, подавши заявку на офіційному сайті UEFA.com.

Для організації та проведення ЄВРО-2012 потрібно близько шести тисяч волонтерів, які будуть допомагати УЄФА в Польщі та України на умовах повної зайнятості. Волонтери зможуть стати обличчям турніру завдяки роботі на стадіонах і різноманітних об`єктах УЄФА.