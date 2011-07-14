156 дітей із Львівщини відпочивають в «Артеку»

Львів. 14 липня. УНІАН. Управління у справах сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації розпочало третю літню зміну оздоровлення та відпочинку дітей Львівської області.

Як повідомили УНІАН у відділі звзяків із громадськістю Львівської ОДА, з 13 липня 2011 року на оздоровлення до міжнародного дитячого центру «Артек» відправлено 156 дітей Львівщини пільгових категорій – дітей-сиріт, дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей з багатодітних сімей, а також талановитих та обдарованих дітей, оскільки ця тематична зміна є культурно – мистецького спрямування.

Окрім цього, починаючи з 16 липня 2011 року буде скеровано на оздоровлення ще 125 дітей, зокрема 60 дітей поїдуть відпочивати у УДЦ «Молода Гвардія», Одеська область; 35 дітей до табору «Чайка», АР Крим, м. Судак; 30 дітей до табору «Одісей», Запорізька область.

Також діти зможуть відпочити в оздоровчих закладах Львівської області, зокрема в таборі «Світанок», (м. Трускавець), «Дружба», (с. Свірж, Перемишлянський район), «Веселка», (с. Старий Кропивник, Дрогобицький район), «Карпати», (с. Рибники, Дрогобицький район), «Ровесник», (с. Комарів, Сокальський район).

На сьогоднішній день у Львівській області оздоровлюється 70 225 дітей за кошти обласного та місцевого бюджетів. Діють 794 заклади оздоровлення та відпочинку.