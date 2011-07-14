На Львівщині відбудеться фестиваль української слави

Львів. 14 липня. УНІАН. 16 липня в селі Кульчиці Самбірського району на Львівщині відбудеться ІІІ Міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці-Фест».

Про це УНІАН повідомили в відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У межах фестивалю передбачено покладання квітів та вінків до пам’ятника Гетьману Петру Сагайдачному від керівництва Львівської області та Самбірського району, козацький марш-парад головною алеєю Фестивалю, концерт, козацькі забави, Галерея традиційних ремесел. Майстер-класи з малюнку на склі, кераміки, травомотанки, живопису, графіки, соломки, роботи по металу, лозо та бісероплетіння, писанкарства, козацький куліш, дегустація кави,святковий феєрверк, львівська дискотека «Слухай українське»

Також для гостей фестивалю співатимуть: народний артист України, Герой України Василь Зінкевич, заслужений артист України Зеновій Гучок, заслужений артист України Тарас Курчик, заслужений діяч мистецтв Австралії, популярна українська співачка Наталія Самсонова, народний артист України Мар’ян Шуневич.