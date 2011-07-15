На Львівщині затримано рибалок-браконьєрів

Львів. 15 липня. УНІАН. Інспектори Державної екологічної інспекції в Львівській області затримали двох громадян, які у нічний час рибалили на р. Луг у м. Ходорів Жидачівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держекоінспекції в Львівській області, порушників виявлено під час здійснення заходів державного контролю за охороною водних живих ресурсів на території Львівщини.

Встановлено, що за допомогою приладу «Електролов» рибалки упіймали 40 рибин плотви, 10 щук та 4 окуні.

Розмір заподіяної шкоди становить 938 грн. Знаряддя незаконного промислу вилучено.

Матеріали готуються для передачі в судові органи.