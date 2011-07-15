Мешканця Львова привітали із 100-річним ювілеєм

Ювіляру вручили цінні подарунки

Львів. 15 липня. УНІАН. Сьогодні начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк від імені Президента України Віктора Януковича та голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка привітав із 100-річним ювілеєм львів’янина Знака Степана Андрійовича. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Василь Мартиняк побажав ювіляру міцного здоров’я та вручив цінні подарунки.

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