Міліція обіцяє забезпечити порядок на фесті «Підкамінь-2011»

Львів. 15 липня. УНІАН. 15 липня під головуванням заступника голови – керівника апарату Львівської облдержадміністрації Ольги Гузар відбулась нарада з питань підготовки проведення фестивалю "Підкамінь-2011", який проходитиме 22-24 липня у Бродівському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, у нараді взяли участь керівники структурних підрозділів ОДА, представники оргкомітету фестивалю та правоохоронних органів.

Співголова оргкомітету фестивалю, депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що програмою фестивалю передбачено виступ музичних колективів на великій та малій сценах, а також ряд розважальних та спортивних заходів. О.Ганущин торкнувся питань забезпечення громадської безпеки та правопорядку під час проведення фестивалю та забезпечення транспортними засобами волонтерів та журналістів з метою належного висвітлення події.

Заступник начальника ГУ МВСУ у Львівський області – начальник міліції громадської безпеки Михайло Курочка запевнив, що для охорони громадської безпеки та забезпечення руху транспорту в напрямках заїзду на територію фестивалю буде залучена достатня кількість правоохоронців.

О. Гузар висловила впевненість у тому, що фестиваль відбудеться на належному рівні і підкреслила, що керівництво Львівської ОДА докладе для цього усіх зусиль.