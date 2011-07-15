Мешканці Львівщини оформили 389 енергозберігаючих кредитів
Видано кредитів на 3,6 млн. грн.
Львів. 15 липня. УНІАН. Протягом 2011 року продовжується видача населенню Львівської області кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів за Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2009-2012 роки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Програма передбачає відшкодування 15% річних в національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та 20% за кредитами, отриманими на заходи орієнтованими на використання альтернативних до газу джерел енергії.
За підсумками першого півріччя 2011 року за Програмою видано 389 кредитів на загальну суму понад 3,6 млн. грн., з обласного бюджету відшкодовано 543,3 тис. грн.
З метою популяризації серед населення Програми 28 квітня 2011 року було проведено 2 практичні семінари-тренінги для керівників та працівників банків – операторів Програми енергозбереження.