Потяг «Москва – Львів» вбив коня

Київ. 16 липня. УНІАН. У Хмельницькій області потяг «Москва – Львів» на перегоні Богданівні - Хмельницький збив коня.

Як передає кореспондент УНІАН, потяг рухався зі швидкістю 95 км/год, коли машиніст за 300 метрів до коня, що рухався залізничною колією, почав здійснювати гальмівний шлях. Потяг на гальмах проїхав 1,1 кілометр і збив тварину на смерть.

