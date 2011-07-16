Потяг «Москва – Львів» вбив коня
11:41, 16 липня 2011Львів
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Потяг на гальмах проїхав 1,1 кілометр
Київ. 16 липня. УНІАН. У Хмельницькій області потяг «Москва – Львів» на перегоні Богданівні - Хмельницький збив коня.
Як передає кореспондент УНІАН, потяг рухався зі швидкістю 95 км/год, коли машиніст за 300 метрів до коня, що рухався залізничною колією, почав здійснювати гальмівний шлях. Потяг на гальмах проїхав 1,1 кілометр і збив тварину на смерть.
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