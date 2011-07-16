Німецький держбанк поділив гроші між Києвом і Львовом

Київ. 16 липня. УНІАН. Німецький державний банк KfW найближчим часом планує розпочати новий пілотний проект з покращення спортивної інфраструктури в містах проведення Євро-2012, на який виділено 2 млн. євро. Гроші у рівних пропорціях вирішено розподілити між Києвом та Львовом.

Як повідомляє прес-служба КМДА, заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО зустрівся з представниками Українського фонду соціальних інвестицій та київського бюро банку KfW.

Головною метою проекту є покращення якості базових соціальних послуг з розвитку фізичної культури та спорту у загальноосвітніх закладах та інтернатах міст проведення футбольного турніру. Тож, завдяки залученню грантових коштів, київські школи зможуть отримати нові спортивні зали.

Головною вимогою до міста є те, щоб вартість одного мікропроекту не перевищувала 2 млн. грн. Співфінансування громад повинне складати не менше 5% від загальної вартості мікропроекту.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, цього року передбачена реконструкція близько двох десятків шкіл міста. «Ми виділяємо кошти на ремонт фасадів, заміну вікон, тож було добре спрямувати кошти за програмою KfW саме у ці школи – учні могли б отримати не тільки нове й красиве приміщення, а й сучасні спортзали», — сказав він.

При цьому він зазначив, що місто може брати на себе співфінансування більше, ніж 5% задля того, щоб цим проектом було охоплено більшу кількість шкіл. «Для нас важлива кожна копійка, яку ми можемо залучити на розвиток соціальної інфраструктури», – підкреслив він.

Довідка УНІАН. Український фонд соціальних інвестицій – неприбуткова організація, що створена з метою підтримки соціально незахищених верств населення, а також ініціатив територіальних громад і громадських організацій. Донорами УФСІ у різні роки був Світовий банк, Уряд Великої Британії (DFID), Уряд Швеції (Sida), Уряд Японії (JSDF), Уряд Німеччини (KfW), Фонд імені Чарльза Стюарта Мотта, Канадське агентство міжнародного розвитку, Міжнародний фонд «Відродження», Програма розвитку ООН.