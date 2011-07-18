У Львові на весіллі отруїлася 41 людина

Львів. 18 липня. УНІАН. Протягом 17 та вніч на 18 липня у Львові до інфекційних відділень міських лікарень з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 41 особу (в тому числі 6 дітей).

Як повідомили УНІАН в прес-центрі МНС України, госпіталізовані 16 липня в приміщенні їдальні технологічного коледжу Національного університету „Львівська політехніка” були на весіллі та вживали страви з курятини. Всього на весіллі було 95 осіб.

На ранок 18 липня госпіталізовані знаходяться в різних ступенях важкості. Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Причина захворювання встановлюється.