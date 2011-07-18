Цимбалюку подякували за допомогу у підготовці легкоатлета

Львів. 18 липня. УНІАН. Президент Федерації легкої атлетики України, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов висловив подяку голові Львівської ОДА Михайлу Цимбалюку за допомогу в підготовці легкоатлета Львівщини Дмитра Демянюка (Колос-Збройні Сили). Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Легкоатлет у складі збірної команди України здобув золоту нагороду на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики (Стокгольм, Швеція, 18-19 червня 2011 року).

Загалом збірна команда України посіла на цьому чемпіонаті почесне третє місце, залишивши позаду 46 команд Європи.

Валерій Борзов, від імені Федерації легкої атлетики України висловив сподівання, що спільними зусиллями буде змога здійснити підготовку кращих легкоатлетів України до Ігор ХХХ Олімпіади в Лондоні в 2012 році.