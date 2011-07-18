На Львівщині водій «ГАЗу» в’їхав в дерево

Львів. 18 липня. УНІАН. 15 липня у Кам’янко-Бузький райвідділ міліції від лікаря Кам’янко-Бузької центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Жовква – Кам’янко-Бузька сталася ДТП.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ у Львівській області, інспектори встановили, що 15 липня водій автомобіля «ГАЗ», 53-річний житель міста Кам’янка-Бузька, не впорався з керуванням та наїхав на дерево.



Унаслідок цієї автопригоди водій автомобіля отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми.



У цій ДТП були травмовані також травмовані пасажири автомобіля – 47-річний та 42-річна жителі міста Кам’янка-Бузька.

За даним фактом ДТП триває перевірка.



Водночас, як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, за кермом авто перебував голова однієї із райрад Львівщини.