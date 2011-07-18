Футбольне поле львівського стадіону готове на 42%

Львів. 18 липня. УНІАН. Футбольне поле стадіону до Євро-2012 у Львові щодня змінює свій вигляд. Там вже повністю завершені земляні роботи і наразі фахівці інтенсивно влаштовують системи дренажу – їхній показник сягнув 38%, а також щебеневу основу, готовність якої - 20%. Про це УНІАН повідомили у ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Своєчасне виконання робіт з влаштування дренажу поля є надзвичайно важливим, адже завдяки цьому буде відведена уся дощова вода і решту конструктивів поля ми будуватимемо на сухій поверхні», - зазначив директор з будівництва стадіонів та інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимир Карп’як.

Найближчим часом будівельники розпочнуть влаштовувати підігрів, системи поливу і підсипати шар рослинного ґрунту.

Наприкінці липня робітники розпочнуть влаштовувати основу з піску, а вже на початку серпня простелять рулонний газон. На сьогодні ж загальна готовність футбольного поля євроарени становить 42%.