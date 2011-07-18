Промвиробництво на Львівщині зросло на 14,6%

Львів. 18 липня. УНІАН. 15 липня відбулося засідання Колегії Львівської ОДА. На засіданні були присутні члени Колегії, керівництво обласної ради, голови райдержадміністрацій, голови районних рад, міські голови міст обласного значення, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, керівники обласних установ та організацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відкриваючи засідання Колегії, в.о. голови Львівської облдержадміністрації Іван Стефанишин ознайомив присутніх з регламентом та порядком денним.

Начальник головного управління економіки та інвестицій Львівської облдержадміністрації Володимир Ромака доповів про підсумки роботи господарського комплексу області у І півріччі 2011 року та хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку області за перше півріччя. Він, зокрема, зазначив, що динаміка темпів приросту обсягів промислової продукції за І-ше півріччя 2011 року складає 14,6%.

Також йшлося про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати та платежів до пенсійного фонду України та про стан оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року.

Заслухавши доповідачів, Іван Стефанишин наголосив, що у районах терміново потрібно провести колегії РДА та проаналізувати діяльність протягом шести місяців в контексті створення робочих місць, залучення інвестицій та використання потенціалу території.

За підсумками Колегії було прийнято протокольне доручення.