Львівська митниця перерахувала до Держбюджету 2 млрд. грн.

Львів. 18 липня. УНІАН. На 18 липня Львівська митниця перерахувала до Держбюджету 2 018,9 млн. грн. податків та зборів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

У порівнянні з відповідним періодом 2010 року надходження збільшилися на 461,7 млн. грн. або на 29,6%.

Середньоденні надходження 2011 року становлять понад 15 млн. грн., що на 30% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.