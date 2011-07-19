Офіційний курс валют на 19 липня

Дані Національного банку

Львів. 19 липня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1000 (на 18 липня – 797.1000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1119.5410 (на 18 липня – 1127.5777) 10 RUR – 2.8289 (на 18 липня – 2.8339) 100 PLN – 276.8400 (на 18 липня – 279.4631).

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