На Львівщині на 10 робочих місць претендують 79 осіб

Львів. 19 липня. УНІАН. За червень 2011 року на зареєстрованому ринку праці Львівщини кількість безробітних зменшилась на 1,7 тис. осіб і на 1 липня становила 28,8 тис. осіб (на 1 червня цього року – 30,5 тис. осіб). Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Кількість осіб, які шукали роботу через державну службу зайнятості, за шість місяців зменшилась на 6,7% та на 1 липня становила 29,4 тис. Офіційного статусу безробітних на початок липня набули 28,8 тис. громадян, з них 74,9% отримували допомогу з безробіття.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 липня 2010р. збільшилась на 35,3%. Серед безробітних кожний другий займав місце, яке не потребувало професійної підготовки. Кількість безробітних у сільській місцевості становила 12,8 тис. осіб, у міській – 16,0 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем зменшився і на 1 липня склав 1,9%. Цей показник також зменшився для сільського населення і становив відповідно 2,2%, а серед міського населення залишився без змін - 1,8%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) за даними підприємств, установ та організацій на 1 липня становила 3697 одиниць, що порівняно з 1 червня менше на 435 одиниць (на 10,5%), а з 1 липня 2010 року більше - на 1843 одиниці (у 2,0 раза). У результаті навантаження незайнятих громадян, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, на 10 вільних вакансій на 1 липня становило 79 осіб і порівняно з 1 липня 2010р. зменшилось на 39 осіб.