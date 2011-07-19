У Львові цьогоріч викрали 51 транспортний засіб

Львів. 19 липня. УНІАН. У місті Львові за 6 місяців цього року скоєно 51 незаконне заволодіння транспортними засобами. Попри те, що у порівнянні із аналогічним періодом минулого року спостерігається зменшення кількості таких злочинів, все ж автовласникам необхідно бути максимально обережними.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

За інформацією правоохоронців, найбільш поширеними марками, що викрадають є автомобілі: «ВАЗ» новітніх модифікацій, «Мітсубісі», «Шкода» тощо.

Додамо, що в області з початку року було викрадено 96 транспортних засобів, з яких розшукано 40.

Щодо міст та районів Львівської області, то найбільше транспортних засобів було викрадено з території Пустомитівського району (9), Городоцького району (5) та міста Трускавця (5).