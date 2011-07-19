На Львівщині перевіряють заклади оздоровлення дітей

Львів. 19 липня. УНІАН. Головне управління охорони здоров’я Львівської ОДА 19 липня розпочало перевірку медичного забезпечення стаціонарних приміських закладів оздоровлення області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.



Згідно з Наказом головного медика області «Про контроль медичного забезпечення у дитячих оздоровчих закладах Львівської області влітку 2011 року», створено комісію у складі 29 провідних організаторів служби материнства і дитинства Львівщини для проведення комплексної перевірки стану медичного забезпечення оздоровчого сезону на Львівщині влітку 2011 року.

Комісія на чолі з начальником відділу материнства і дитинства ГУОЗ Львівської ОДА Любомирою Кутневич вивчить ситуацію у 21 приміському стаціонарному закладі оздоровлення дітей, що працюють цього літа в області.

На початку сезону оздоровлення головним управлінням охорони здоров’я Львівської ОДА спільно з обласною санітарно-епідеміологічною станцією було здійснено низку організаційних заходів для належного медико-санітарного забезпечення роботи дитячих закладів оздоровлення, тому предметом перевірки стане виконання керівниками міських і районних лікарень області рекомендацій МОЗ України і ГУОЗ Львівської ОДА щодо оздоровлення.

Основна увага комісії буде звернена, насамперед, на фаховий рівень медичного персоналу, готовність медпрацівників до надання невідкладної і планової медичної допомоги, забезпечення медичних пунктів медикаментами і обладнанням, організація харчування дітей і оздоровчих заходів, а також оцінка ефективності оздоровлення дітей, санітарно-освітня робота з дітьми.

Головне управління охорони здоров’я Львівської ОДА має на меті здійсненням згаданої перевірки надати допомогу керівникам закладів оздоровлення у створенні безпечних умов для відпочинку і оздоровлення дітей.