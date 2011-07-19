На Львівщині перевіряють заклади оздоровлення дітей
Перевіряє спеціальна комісія
Львів. 19 липня. УНІАН. Головне управління охорони здоров’я Львівської ОДА 19 липня розпочало перевірку медичного забезпечення стаціонарних приміських закладів оздоровлення області.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
Згідно з Наказом головного медика області «Про контроль медичного забезпечення у дитячих оздоровчих закладах Львівської області влітку 2011 року», створено комісію у складі 29 провідних організаторів служби материнства і дитинства Львівщини для проведення комплексної перевірки стану медичного забезпечення оздоровчого сезону на Львівщині влітку 2011 року.
Комісія на чолі з начальником відділу материнства і дитинства ГУОЗ Львівської ОДА Любомирою Кутневич вивчить ситуацію у 21 приміському стаціонарному закладі оздоровлення дітей, що працюють цього літа в області.
На початку сезону оздоровлення головним управлінням охорони здоров’я Львівської ОДА спільно з обласною санітарно-епідеміологічною станцією було здійснено низку організаційних заходів для належного медико-санітарного забезпечення роботи дитячих закладів оздоровлення, тому предметом перевірки стане виконання керівниками міських і районних лікарень області рекомендацій МОЗ України і ГУОЗ Львівської ОДА щодо оздоровлення.
Основна увага комісії буде звернена, насамперед, на фаховий рівень медичного персоналу, готовність медпрацівників до надання невідкладної і планової медичної допомоги, забезпечення медичних пунктів медикаментами і обладнанням, організація харчування дітей і оздоровчих заходів, а також оцінка ефективності оздоровлення дітей, санітарно-освітня робота з дітьми.
Головне управління охорони здоров’я Львівської ОДА має на меті здійсненням згаданої перевірки надати допомогу керівникам закладів оздоровлення у створенні безпечних умов для відпочинку і оздоровлення дітей.