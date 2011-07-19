Справу посадовця Львівської митниці направлено до суду

Київ. 19 липня. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування та затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі, порушеній стосовно заступника начальника Львівської митниці за ч.3 ст. 364, ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище у великому розмірі).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що вказана особа, працюючи заступником начальника Львівської митниці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, визначала та погоджувала митну вартість імпортованих суб’єктами господарювання товарів у менш значному розмірі, ніж передбачено нормативно-правовими актами, за що вимагала та одержала хабар у великому розмірі.

У ході досудового слідства обвинуваченій судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою та накладено арешт на все її майно. Кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті.