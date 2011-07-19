У Львові з тролейбуса випала жінка-пасажир
13:50, 19 липня 2011Львів
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У потерпілої зламана нога
Львів. 19 липня. УНІАН. У Львові з тролейбуса №9 випала 79-річна жінка-пасажир. Інцидент стався 18 липня на вул. Університетській, 1
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, внаслідок падіння з тролейбуса, жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому ноги та була госпіталізована у травматологічне відділення лікарні міста Львова.
Обставини цієї ДТП з’ясовуються.
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