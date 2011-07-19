На Львівщині завершився фестиваль «Кульчиці-Фест»

Львів. 19 липня. УНІАН. У Львівській області відбувся ІІІ Міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці-Фест». Захід проводився в селі Кульчиці Самбірського району.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в урочистих заходах фестивалю взяли участь начальник головного управління внутрішньої політики, національностей та релігії Львівської ОДА Роман Кураш, голова постійної депутатської комісії облради з питань культури, історико-культурної спадщини та духовного відродження Львівської обласної ради Орест Шейка, голова Самбірської районної ради Геннадій Дейниченко, керівництво організації реєстрових козаків та інші.

За дорученням голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА Роман Кураш вручив настоятелю церкви Мчч. Флора і Лавра о. митрофорному протоієрею Михайлу Межівнику копію Острозької Біблії.

У межах фестивалю відбулася Архиєрейськія Літургія за участі митрополита Львівського Макарія УАПЦ та було здійснено чин церковного прославлення Петра Сагайдачного як Святого благовірного гетьмана.

Також відбулося покладання квітів та вінків до пам’ятника Гетьману Петру Сагайдачному, козацький марш-парад, козацькі забави, майстер-класи з малюнку на склі, кераміки, травомотанки, живопису, графіки, соломки, роботи по металу, лозо- та бісероплетіння, писанкарства, відбулася дегустація козацького куліша та кави.

Для гостей фестивалю виступали народні артисти України Василь Зінкевич, Мар’ян Шуневич, заслужений артист України Зеновій Гучок, гурт «Ватра» 80-х років, академічний інструментальний ансамбль «Високий замок», тріо «Крайня хата» та інші артисти.

Фестиваль завершився дискотекою під гаслом «Слухай українське».