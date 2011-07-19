Завершується перший етап будівництва ЗПС аеропорту «Львів»

Львів. 19 липня. УНІАН. Компанія «Шляхове будівництво «Альтком» завершує перший етап будівництва злітно-посадкової смуги МА «Львів». Про це повідомив начальник БУ-8 підприємства Олександр Шилюк. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Альтком».

«На сьогоднішній день наші фахівці завершують укладання бетону на львівській ЗПС, - зазначив Олександр Шилюк. - Зараз на об'єкті бетон покладений на 1650 погонних метрах смуги. Паралельно, добігає кінця укладання грунтоцементу на РД-8 і стабілізація земляного полотна на РД-5. Продовжується вертикальне планування льотних полів і монтаж дренажних водостоків».

Що стосується установки світлосигнального обладнання, то Олександр Шилюк підкреслив, що на даному етапі, пробурено 220 отворів під сигнальні маяки. Найближчим часом до Львова буде доставлено саме устаткування.

Керівник підкреслив, що якщо погодні умови дозволять у повному обсязі виконувати роботи на смузі, то до кінця місяця перший етап будівництва львівської ЗПС має добігти кінця (завершення бетонних робіт на смузі і початок укладання бетону на руліжних доріжках).