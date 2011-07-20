У Львові презентували Кубок Євро-2012

Львів. 20 липня. УНІАН. У Львові 19 липня презентували головний трофей європейської першості – Кубка УЄФА Євро-2012. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Презентація відбулася за участі заступника голови Львівської ОДА Володимира Зубицького та генерального директора компанії «Славутич» Петра Чернишова.

Кубок ексклюзивно доставлений в Україну за запитом компанії-спонсора турніру.

Заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький відзначив, що привезення Кубка до Львова – це історична подія і наголосив, що область активно готується до проведення Чемпіонату Європи з футболу.

«Цього року на Львівщині будуть здані в експлуатацію усі об’єкти до Євро-2012. Ми активно готуємось до гідного проведення Чемпіонату і проведемо його на найвищому рівні», - відзначив Володимир Губицький.