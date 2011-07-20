Офіційний курс валют на 20 липня

Дані Національного банку

Львів. 20 липня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1100 (на 19 липня – 797.1000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1128.7078 (на 19 липня – 1119.5410) 10 RUR – 2.8316 (на 19 липня – 2.8289) 100 PLN – 280.1946 (на 19 липня – 276.8400).

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