Офіційний курс валют на 20 липня
09:36, 20 липня 2011Львів
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Дані Національного банку
Львів. 20 липня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1100 (на 19 липня – 797.1000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1128.7078 (на 19 липня – 1119.5410)
10 RUR – 2.8316 (на 19 липня – 2.8289)
100 PLN – 280.1946 (на 19 липня – 276.8400).
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