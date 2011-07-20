У військовому лісгоспі незаконно зрубано понад тисячу ялин

Львів. 20 липня. УНІАН. Інспектори Державної екологічної інспекції в Львівській області провели перевірку фактів незаконних суцільних рубок в Сколівському військовому лісгоспі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, встановлено, що на території Корчинського лісництва без спеціального дозволу (лісорубного квитка) вирубано 877 дерев породи ялина. Незаконну рубку виявлено і у Коростівському лісництві – тут зрубано 222 ялини. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, становить 2536,451 тис. грн.

Для вжиття заходів прокурорського реагування матеріали скеровано у Військову прокуратуру західного регіону України.