У військовому лісгоспі незаконно зрубано понад тисячу ялин
09:49, 20 липня 2011Львів
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Справу передано в прокуратуру
Львів. 20 липня. УНІАН. Інспектори Державної екологічної інспекції в Львівській області провели перевірку фактів незаконних суцільних рубок в Сколівському військовому лісгоспі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, встановлено, що на території Корчинського лісництва без спеціального дозволу (лісорубного квитка) вирубано 877 дерев породи ялина. Незаконну рубку виявлено і у Коростівському лісництві – тут зрубано 222 ялини. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, становить 2536,451 тис. грн.
Для вжиття заходів прокурорського реагування матеріали скеровано у Військову прокуратуру західного регіону України.
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