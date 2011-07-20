Учениця львівської школи отримала урядову стипендію

Львів. 20 липня. УНІАН. Учениці 10 класу Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи №8 з поглибленим вивченням німецької мови Софії Богославець присвоєно стипендію Кабінету Міністрів України. Про це повідомила заступник начальника головного управління освіти та науки Львівської ОДА Богдана Біляк.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, стипендію призначено згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

«Софія Богославець – переможець ІІІ (І місце) та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, I Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (I місце) серед учнів 10 класів у 2011 році», – зазначено в повідомлені.

Софія отримувала таку ж стипендію і за підсумками 2009-2010 навчального року.