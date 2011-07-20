На Львівщині завкафедри вишу попався на хабарі

Львів. 20 липня. УНІАН. 18 липня працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Дрогобицького міського відділу міліції зафіксували факт одержання хабара у приміщенні місцевого університету. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Завідувача кафедри одного із місцевих університетів затримано «на гарячому» в його кабінеті під час того, як абітурієнт передавав йому 750 євро.

Під час перевірки з’ясувалося, що викладач університету з травня по липень вимагав у 23-річного молодика гроші за сприяння у вступі до навчального закладу.

За кілька днів до передачі грошей хлопець звернувся до міліціонерів із заявою, що викладач вимагає у нього хабар.

Дрогобицькою міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України за фактом одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.