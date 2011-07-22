У ЛОДА відбулося засідання обласної комісії з ТЕБ і НС

Львів. 22 липня. УНІАН. Сьогодні під головування в. о. голови Львівської ОДА Івана Стефанишина відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час засідання розглянуто ситуацію, що склалась 17-18 липня 2011 року внаслідок масового захворювання на гостру кишкову інфекцію учасників весілля, яке відбулось у місті Львова за адресою вулиця Пимоненка, 17.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заступник начальника головного управління охорони здоров’я ОДА Андрій Голдун поінформував присутніх про те, що на ранок 22 липня від початку спалаху госпіталізовано 66 осіб, з них 17 дітей. Стан потерпілих покращується і хворих у важкому стані немає.

Головний державний санітарний лікар Львівської області Роман Павлів додав, що заклад, у якому проводився бенкет, згідно із приписом, був закритим із 10 червня 2011 року і наголосив, що за порушення цих приписів окремих осіб уже притягнено до адміністративної відповідальності: «Матеріали передані у прокуратуру Шевченківського району міста Львова».

Також учасники комісії розглянули питання про забезпечення протипожежного захисту та техногенної безпеки хлібоприймальних підприємств, елеваторів, зернотоків, комбікормових заводів, сільгосппідприємств, місць заготівлі та зберігання грубих кормів під час проведення жнивної компанії 2011 року, яка уже розпочалась на Львівщині та питання про стан виведення з експлуатації газифікованих котелень, розташованих у підвальних приміщеннях, яке повинне бути вирішеним до кінця 2011 року.